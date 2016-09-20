Husiler'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Husilerin attığı balistik füze, Suudi Arabistan savunma sistemleri tarafından imha edildi

Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Hamis Muşeyt kentine balistik füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Yemen'deki Husilerce Hamis Muşeyt kentine balistik füze saldırısı yapıldığı belirtildi.

Balistik füzenin Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından imha edildiği ifade edilen açıklamada, olayda herhangi bir kaybın yaşanmadığı bildirildi.

Açıklamada, füze saldırısı sonrası Yemen'deki füze rampalarının imha edildiği kaydedildi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan ve Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki 10 ülke tarafından hava ve kara saldırıları düzenleniyor.

Ülkede halen başkent Sana ve diğer bazı kentleri kontrolünde bulunduran ve İran tarafından desteklendiği ifade edilen Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine katyuşa füzeleri, diğer şehirlere ise balistik füzelerle saldırıyor.

En son bayramın birinci günü Hamis Muşeyt kentine balistik füze saldırısı düzenlenmiş, Füze hava savunma sistemleri tarafından imha edilmişti.