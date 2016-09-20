Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'nın doğu sahilinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, Tateyama şehrinin 540 kilometre güneydoğusu olduğunu bildirdi.

Ölü ya da yaralının olmadığı deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya, 11 Mart 2011'de tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşamıştı. 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunami, 19 bin kişinin yaşamını yitirmesine, binlercesinin yaralanmasına ve ülkenin kuzeydoğu kıyılarında büyük hasara yol açmıştı. Ülkede 14 ve 15 Nisan'da meydana gelen 6,4 ve 7,1 büyüklüğündeki depremlerde 45 kişi hayatını kaybetmişti.