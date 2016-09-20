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Jim Carrey hakkında dava açıldı

  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 11:39
Jim Carrey hakkında dava açıldı
Jim Carrey hakkında dava açıldı

Amerikalı oyuncu Jim Carrey hakkında, geçen yıl aşırı doz nedeniyle ölen kız arkadaşı Cathriona White için reçeteli ilaçlar satın aldığı iddiasıyla dava açıldı.

BBC'nin haberine göre, White'ın eski eşi Mark Burton, Carrey'i, reçeteli ilaçları yasa dışı biçimde almak için "servetini ve şöhretini" kullanmakla suçladı.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde açılan dava dilekçesinde 54 yaşındaki Carrey'in reçeteli ilaçları "Arthur King" ismiyle satın aldığı iddia ediliyor. Jim Carrey ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Geçen yıl aşırı dozdan ölen 30 yaşındaki Cathriona White'ın reçeteli ilaçlar içtiği tespit edilmişti. O dönemde basınında, Carrey ve White'ın ilişkilerinin bir küskün bir barışık devam ettiği, çiftin, White'ın ölümünden günler önce ayrıldığı haberleri çıkmıştı.

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