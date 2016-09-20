Obama: “Suriye’de askeri çözüm olamaz”

Obama, son kez BM Genel Kurulu’na hitap etti

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'deki hiçbir askeri çözümün diplomasiyle kazanılacak başarının yerini tutamayacağını söyledi.



New York kentinde gerçekleştirilen 71. BM Genel Kurulu görüşmelerine 'ABD Başkanı' sıfatıyla son kez katılan Obama, Genel Kurul'da uzun bir konuşma gerçekleştirdi. Toplumların bilinmezlik, huzursuzluk ve savaşla dolu olduğunu ifade ede Obama, "Muazzam gelişmeye rağmen, kurumlara olan güveni kaybettik, yönetmek zorlaştı ve milletler arasındaki tansiyon daha çabuk yükselmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"Hepimizin seçimlerle karşı karşıya kaldığını kabul ediyorum" diyen Obama, "Daha iyi bir işbirliği ve entegrasyon modeli ile hızla ilerlemeyi seçebiliriz ya da keskin bir şekilde bölünmüş dünya içine çekilebiliriz. Bugün size, ileriye gitmeyi ve geriye bakmamayı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

ASKERİ ÇÖZÜM DEĞİL DİPLOMASİ

Suriye'deki duruma da değinen Obama, hiçbir askeri çözümün diplomasiyle kazanılacak başarının yerini tutamayacağını ileri sürerek, "Suriye'de askeri çözüm olamaz" dedi.



İSRAİL MESAJI

ABD Başkanı Barack Obama, "İsrail, Filistin topraklarını sonsuza kadar işgal edemeyeceğinin farkına varmalı" dedi.



New York kentinde gerçekleştirilen 71. BM Genel Kurulu görüşmelerine 'ABD Başkanı' sıfatıyla son kez katılan Obama, 'terörle mücadele' 'mülteci sorunu', 'Ortadoğu'daki durum' konularına değindi. Obama, Filistin-İsrail meselesiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistin topraklarını işgal ettiğine işaret eden Obama, "Filistinlilerin İsrail'in meşru devlet yapısını tanıması ve kışkırtmalarından vazgeçmeleri halinde İsrailliler ve Filistinliler daha iyi durumda olacak. Ancak İsrail de, Filistin topraklarını sonsuza kadar işgal edemeyeceğinin farkına varmalı" dedi.