Rusya: BM konvoyunu vurmadık

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, BM ve Suriye Kızılayına ait insani yardım konvoyuna Rus ve rejim uçaklarınca saldırı düzenlenmediğini ileri sürdü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Halep'e bağlı Urum el-Kubra bölgesinde BM ve Suriye Kızılayına ait insani yardım konvoyuna Rus ve rejim uçaklarınca saldırı düzenlenmediğini ileri sürdü.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, "Rusya ve Suriye'ye ait uçaklar Halep'in güneybatısında BM'ye ait insani yardım konvoyuna herhangi bir hava saldırısı gerçekleştirmedi" ifadelerini kullandı.

SURİYE REJİMİ, İNSANİ YARDIM KAFİLESİNİ BOMBALADI!

Olayın yaşandığı bölgeden gelen görüntüleri dikkatli bir şekilde incelediklerin ifade eden Konaşenkov, konvoya herhangi bir mühimmatın isabet ettiğine dair emare ve araçlarda hava saldırısı sonucu ortaya çıkacak bir hasar tespit edemediklerini söyledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, muhaliflerin denetimindeki Urum el-Kubra'da Suriye Kızılayına ait insani yardım taşıyan konvoya düzenlenen hava saldırısında 12 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı. Urum el-Kubra beldesi sivil savunma yetkilisi Hüseyin Bedu, "Urum el- Kubra'daki insani yardım konvoyu Rus ve rejim uçaklarınca bombalandı." açıklamasını yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, Halep'e bağlı Urum el-Kubra bölgesinde BM ve Suriye Kızılayına ait insani yardım konvoyuna yönelik saldırı nedeniyle dehşete düştüğünü belirterek, "Bu çirkin saldırı kasıtlı ise savaş suçudur." ifadelerini kullanmıştı.