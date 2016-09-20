Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, Halep'e bağlı Urum el-Kubra bölgesinde BM ve Suriye Kızılayı'na ait insani yardım konvoyuna yönelik saldırı nedeniyle dehşete düştüğünü belirterek, "Bu çirkin saldırı kasıtlı ise savaş suçudur." dedi.

O'Brien, yaptığı açıklamada, Urum el-Kubra bölgesindeki insani yardım konvoyuna yönelik saldırıya tepki gösterdi.

İlk belirlemelere göre bu "korkunç saldırıda" çok sayıda kişinin öldüğünü ve ciddi şekilde yaralandığını belirten O'Brien, Suriye Kızılayı'na ait bir depo ve sağlık merkezinin de vurulduğunu aktardı.

"Halep'in kuzeybatısındaki Urum el-Kubra bölgesinde insani yardım konvoyuna düzenlenen hava saldırısından tiksindim ve dehşete düştüm." ifadesini kullanan O'Brien, saldırıyı mümkün olan en şiddetli şekilde kınadığını kaydetti.

- "Konvoya ait bilgiler daha önce bütün taraflara iletildi"

O'Brien, 78 bin kişiye insani yardım götürecek konvoya ait bilgilerin daha önce bütün taraflara net bir şekilde gönderildiği bilgisini verdi.

Yardıma muhtaç insanlara cesurca ve özveriyle ulaşmaya çalışan görevlilere saldırmanın asla kabul edilemeyeceğini ve maruz görülemeyeceğini vurgulayan O'Brien, "Bu çirkin saldırı kasıtlı ise savaş suçudur." diye konuştu.

Stephen O'Brien, saldırıyla ilgili tarafsız ve bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.