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Trump: DAEŞ'in kurucusu Obama'dır

  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 11:23 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 11:24
Trump: DAEŞ'in kurucusu Obama'dır
Trump: DAEŞ'in kurucusu Obama'dır

Amerikanın Cumhuriyetçi başkan adayı Trump Daytona Beach mitinginde terör örgütü DAEŞ'le ilgili önemli bilgiler paylaştı.

'de seçime sayılı günler kala yarış da bir hayli kızıştı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump adayı Hillary 'a Daytona Beach mitinginde yüklendi. Daha önce de terör örgütü DAEŞ'le Obama arasındaki bağdan bahsedince canlı yayını kesilen Trump bu kez daha net ifadelerle rakibine yüklendi.

DAEŞ'İN KURUCUSU OBAMA YARDIMCISI DA HILLARY'DİR

Donald Trump "Obama DAEŞ'in kurucusu, yardımcı kurucusu da Hillary'dir" dedi.

ABD'DE SON ANKET: TRUMP ÖNE GEÇTİ

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