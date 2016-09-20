Türkiye’den BM’ye: YPG’nin insan hakları ihlallerini araştırın

Türkiye, BM’ye terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin, ülkede demografik yapıyı değiştirme ve ciddi insan hakları ihlallerini araştırma çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, BM İnsan Hakları Konseyi'ne Suriye'deki insan haklarıyla ilgili son raporunu sunarak, ülkedeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı da oturumda konuşma yaptı. Çarıkçı, "BM komisyonunun raporu, Suriye rejiminin işlediği suçları doğrulayan kanıtlar içeriyor. Suriye rejimi ülkedeki tüm sivilleri farklı şekilde hedef alıyor. BM Ortak Araştırma Mekanizması da savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil eden ve ülkede kullanılan son iki kimyasal silahın sorumlusunun rejim olduğunu doğruladı. Rejim, kimyasal silah kullanan DAEŞ ile aynı zihniyete sahip. DAEŞ, bölge ve ötesinde ciddi bir tehdit oluşturuyor" şeklinde konuştu.



'BÖLÜNMEYE YOL AÇABİLİR'

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin de Suriye'de insan hakları ihlallerinde bulunduğunu ifade eden Çarıkçı, "YPG'nin, Suriye'deki ciddi insan hakları ihlallerinin, BM komisyonu tarafından detaylı ve ayrı bir şekilde soruşturulması gerekiyor. YPG'nin Kürt siyasetçileri kaçırması ve demografik yapıyı değiştirme çalışmaları gibi girişimler, Suriye'nin parçalanmasına yol açabilir" dedi. Türkiye'nin Suriye'deki çatışmaların sonlandırılması anlaşmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Çarıkçı, Suriye rejiminin, BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen hala ülkede insani yardımların ulaştırılmasını engellediğini belirtti. Daha önce cephede çocukları savaştırdığı ortaya çıkan, Arap ve Türkmenleri zorla evlerinden çıkaran, ele geçirdiği bölgelere kendi adamlarını yerleştiren terör örgütü YPG militanları, ağustos ayında Menbiç'te demografik yapıyla oynamak ve taşınmazları ele geçirmek için kentteki nüfus müdürlüğü ile tapu sicillerinin bulunduğu binayı yakmıştı.





ESAD ATEŞKESİ 254 KEZ İHLAL ETTİ

Suriye 'de ABD ve Rusya öncülüğünde 12 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da rejimin de uymayı taahhüt ettiği ateşkes, Esad yönetimi tarafından 34 bölgede 254 kez ihlal edildi. Suriye ordusu terör örgütlerinin anlaşma hükümlerine riayet etmediği gerekçesiyle ateşkese son verildiğini açıkladı. Suriyeli muhalifler de 7 günlük süresi dolan ateşkes için "kronik olarak öldü" açıklamasını yaptı. Esad rejimi, ateşkes çerçevesinde, sivillere ulaştırılması gereken insani yardımları engellemeye de devam ediyor. Halep'in Urum el Kubra bölgesinde insani yardım konvoyu Rus ve rejim uçakları tarafından bombalandı. 12 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, insani yardımların yerlerine ulaştırılmasıyla ilgili sorunlara dikkat çekerek, "Suriye ordusuna atfedilen bazı açıklamalar görüyoruz. Bizim anlaşmamız, Esad rejiminin anlaşmaya uymasından sorumlu olan Rusya ile. Dolayısıyla Rusların konumunu netleştirmesini bekliyoruz" dedi.