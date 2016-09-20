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Turrialba yanardağı faaliyete geçti

  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 11:41
Turrialba yanardağı faaliyete geçti
Turrialba yanardağı faaliyete geçti

'da, Turrialba yanardağının faaliyete geçtiği ve kül püskürtmeye başladığı bildirildi.

Orta Amerika ülkesi 'da Turrialba yanardağının faaliyete geçtiği ve kül püskürtmeye başladığı bildirildi.

Kosta Rika Volkanik ve Sismik Gözlemevi yetkilileri, başkent San Jose'ye 50 kilometre uzaklıktaki Turrialba yanardağının püskürttüğü küllerin 4 bin metreye kadar ulaştığını açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Ennio Cubillo da Turrialba yanardağından püsküren küller nedeniyle Juan Santamaria ve Tobias Bolanos havaalanlarında uçuşlara ara verildiğini söyledi.

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