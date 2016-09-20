Turrialba yanardağı faaliyete geçti

Kosta Rika'da, Turrialba yanardağının faaliyete geçtiği ve kül püskürtmeye başladığı bildirildi.

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da Turrialba yanardağının faaliyete geçtiği ve kül püskürtmeye başladığı bildirildi.

Kosta Rika Volkanik ve Sismik Gözlemevi yetkilileri, başkent San Jose'ye 50 kilometre uzaklıktaki Turrialba yanardağının püskürttüğü küllerin 4 bin metreye kadar ulaştığını açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Ennio Cubillo da Turrialba yanardağından püsküren küller nedeniyle Juan Santamaria ve Tobias Bolanos havaalanlarında uçuşlara ara verildiğini söyledi.