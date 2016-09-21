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ABD'de U-2 tipi casus uçağı düştü

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 09:26
ABD'de U-2 tipi casus uçağı düştü
ABD'de U-2 tipi casus uçağı düştü

Amerikan Kuvvetlerine ait U-2 tipi bir casus uçağın, eyaletinde eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

"Dragon Lady" adlı casus uçağın, Marysville'deki Beale Kuvvetleri Üssü'nden havalandıktan kısa bir süre sonra Sacramento'nun kuzeyinde Sutter Buttes dağlık alana düşerek parçalandığı öğrenildi.

Amerikan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, uçaktaki iki pilotun kurtarıldığı belirtildi ancak durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, uçağın düşüş nedenine ilişkin incelemenin devam ettiği duyuruldu.

Uzay boşluğuna çok yakın bir irtifada uçan U-2 tipi casus uçaklarda pilotların, basınçlı astronot giysileri ile uçuş yaptıkları biliniyor.

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