Almanya'da başörtülü kadınlara saldırı

Almanya'nın Münih kentinde bir kişinin başörtülü iki kadına saldırdığı bildirildi.

Münih polisinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki bir kişinin metroda, başörtülü 46 yaşındaki bir kadına ve 17 yaşındaki kızına önce peçeteler attığı, ardından da ağır hakaretler ettiği belirtildi.

Olay sırasında Müslümanlardan nefret ettiğini ve iki kadının ülkelerine gitmeleri gerektiği söyleyen saldırganın ardından kadınların üzerine yürüyerek kıza tokat attığı, annesine ise vurmak istediği ancak bunu başaramadığı kaydedildi.

Duruma müdahale eden bir kişinin saldırganın kadınları daha fazla darbetmesini engellediği belirtildi.

Odeonsplatz adlı metro istasyonunda polis gelene kadar kendisini alıkoyan özel güvenlik elemanlarına da hakaret eden saldırganın daha sonra götürüldüğü karakolda da polislere hakaret etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Polisin saldırgan hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi.