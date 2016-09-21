Amerikan basınında darbeci FETÖ'ye karşı bir ilk!

Türk-Amerikan İşadamları Derneği, FETÖ’ye karşı global yatırımcıları Türkiye’nin güçlü demokrasisine yatırım yapmaya davet etti.

Kurulduğu 1987 yılından bu yana, ABD Ticaret Odası'nın Türkiye resmi temsilcisi olarak faaliyetlerini yürüten, Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA AMCHAM), misyonunu bu kez 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye ekonomisine güven ve yatırım çağrısı yaparak yineledi.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ



Amerikan basınında darbe girişiminin sorumlularını açıkça dile getiriyor olmakla da bir ilk niteliği taşıyan çağrı, ABD'nin en çok okunan gazetelerinden New York Times başta olmak üzere çeşitli İngilizce gazete ve yayınlarda tam sayfa reklamlarla yayınlandı. Derneğin bu çağrıyı yayınlama zamanlaması ise manidar oldu. 20-26 Eylül 2016 tarihlerinde 71. Birleşmiş Milletler Genel Kurul'una katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da dahil olmak üzere pek çok dünya liderlerinin New York'ta bulunduğu tarihlerde, TABA AMCHAM global yatırımcıları Türkiye'nin demokrasi zaferine katılmaya ve Türk halkının yanında yer almaya davet etti.

İNGİLİZ GAZETESİ DARBECİ BASINA DESTEK VERDİ

ABD KONGRESİ FETÖ’YE KUCAK AÇTI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI

Demokrasiye ve milli iradeye darbe girişiminde bulunan ve kendi halkına ihanet edenlerin 15 Temmuz gecesi yaptıklarına değinen TABA AMCHAM, Fethullahçı Terör Örgütü'nün hain saldırısına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türk halkının sadece kendi demokrasisi için değil, tüm dünya istikbal, özgürlük ve demokrasi değerleri için gösterdiği kahramanlığı yazdı.

TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN

"Güçlü hükümet, dayanıklı ekonomi ve partiler arası sağlanan mutabakat sayesinde bu girişimin günlük hayat üzerindeki etkisi oldukça kısa sürdü," ifadelerine yer verilen metinde, Türkiye ekonomisi ve siyaseti her zamankinden daha istikrarlı ve daha güçlü duruşuyla yatırımcılar için güvenli bir liman oluşturmaya devam ediyor denildi.

DİNAMİK İÇ PAZAR, GÜÇLÜ EKONOMİ

Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki 1,6 milyar insan için etkili bir köprü oluşturan Türkiye, bugün dinamik iç pazarı, iş dostu ortamı, güçlü ekonomisi, genç nüfusu, güçlü mali ve enerji altyapısı ile istikrara, yatırımlara ve büyümeye odaklanmış durumda. TABA AMCHAM, ABD'li işadamları için bu potansiyeli hatırlatarak küresel yatırımcıları Türkiye'nin demokratik zaferine ortak olmaya ve Türk halkının yanında yer almaya davet ederek şunları ekledi: "Gelin ve Türk iş dünyasının bölgede yeniden bir ekonomik güç merkezi ve büyümeye motor oluşturma taahhütüne katılın.