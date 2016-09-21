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Çok sayıda köy DAEŞ'ten kurtarıldı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 07:18 Güncelleme Tarihi: 21.9.2016 07:19
Çok sayıda köy DAEŞ'ten kurtarıldı
Çok sayıda köy DAEŞ'ten kurtarıldı

güçleri ile aşiret milislerinin Enbar ve Selahaddin illerinden yürüttüğü operasyonlarda, çok sayıda köyün terör örgütü DAEŞ'ten kurtarıldığı bildirildi.

Enbar'daki El-Cezire Operasyonu komutanlarından Tümgeneral Kasım el-Muhammedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güçleri ile milislerin, El-Bağdadi ilçesinin kuzeyindeki Ez-Zira ve El-Kusayr köyleri ile El-Kusayriyyat köyünü DAEŞ'ten temizlediğini söyledi.

Muhammedi, operasyonda bazı DAEŞ militanlarının öldüğünü, iki aracın kullanılamaz duruma, 213 bombanın da etkisiz hale getirildiğini anlattı.

Selahaddin'den yürütülen operasyona katılan Irak emniyetinden Yüzbaşı Gazvan el-Cuburi de Selahaddin vilayetinde DAEŞ'in "son kalelerinden" Eş-Şarkat kenti çevresinin geri alındığını ifade etti.

Kentin batısından 3, güneyinden 2 ve kuzeyinden 10 kilometrelik alana kadar olan bölümde kontrolün sağlandığını ve bazı köylerin kurtarıldığını aktaran Cuburi, operasyonda Irak askerlerinden birinin öldüğünü, 6'sının yaralandığını belirtti.

Bombalı saldırılar
Başkent Bağdat'ın El-Mahmudiye ilçesi, Ebu Duşeyr Mahallesi ve El-Beyya bölgesinde yaşanan bombalı saldırılarda biri 4 kişi yaşamını yitirdi, 5'i polis 17 kişi yaralandı.

Saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadı.

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