Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefon ile arayarak seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin inisiyatifi ile gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü Rusya'da yapılan Duma seçimlerinde Birleşik Rusya Partisi'nin elde ettiği zaferden dolayı Putin'i tebrik ettiği belirtildi. Açıklamada, iki liderin Rus-Türk işbirliğinin geliştirilmesin yanı sıra başta Suriye konusu olmak üzere diğer güncel konuları ele aldıkları bildirildi.