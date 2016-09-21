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Konuşamıyor yürüyemiyor

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016
Konuşamıyor yürüyemiyor
Konuşamıyor yürüyemiyor

Fransız Alpleri'nde 2013'te kayak yaparken kaza geçiren Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in hâlen konuşamadığı ve yürüyemediği ortaya çıktı. Kafasını kayaya çarpan ve travma geçiren Alman pilotun ailesi, yarışçının tekrar yürümeye başladığına dair haber yayımlayan Alman dergisi Bunte'ye "yalan haber" yaptığı gerekçesiyle dava açmıştı. Aile avukatı Felix Damm, yalan haber nedeniyle Bunte'nin 40 bin ila 100 bin tazminat ödemesini talep etti. Haberde, "Michael çok zayıf. Terapistinin yardımıyla biraz yürüyebiliyor. Birkaç adım atabiliyor. Ayrıca bir kolunu kaldırabiliyor" ifadeleri yer almıştı.

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