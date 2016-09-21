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Lavrov, Obama yüzünden yaya kaldı

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 09:44
Lavrov, Obama yüzünden yaya kaldı
Lavrov, Obama yüzünden yaya kaldı

Dışişleri Bakanı Lavrov, Obama’nın konvoyunun geçişi sırasında oluşan nedeniyle Genel Kurul toplantısına yürüyerek gitti.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Barack Obama'nın konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen sıkışıklığı nedeni ile BMGenel Kurul toplantısına yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Konu ile ilgili açıklama ise Dışişleri Bakanlığı Resmi Twitter hesabından yapıldı.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un trafik ışığında beklerken görüntülenen bir fotoğrafı ile birlikte yayınlanan mesajda şöyle dendi:

"Manhattan Barack Obama için kapatıldı. S. Lavrov trafikte beklemek istemedi ve yürüyerek Birleşmiş Milletlere gitti"

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