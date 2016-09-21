Lüksemburg'dan 15 Temmuz itirafı: Anlayamadık

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz kanlı darbe girişimine ilişkin bir tuhaf açıklamada Lüksemburg'dan geldi. Dışişleri Bakanı, AB yetkililerinin 15 Temmuz sonrası Türkiye ile yeterince dayanışma içinde olmadıkları yönündeki eleştirileri kabul etti ve ”Biz, askeri darbe girişimi sonrasında Türk kamuoyunda oluşan yaranın derinliğini tam olarak anlayamadık” dedi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, AB yetkililerinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye ile yeterince dayanışma içerisinde olmadığı yönündeki eleştirileri kabul etti. Alman Die Welt gazetesine konuşan Asselborn, üst düzey bir AB yetkilisi olarak, birliğin darbe konusundaki tutumunu, "Biz, askeri darbe girişimi sonrasında Türk kamuoyunda oluşan yaranın derinliğini tam olarak anlayamadık" sözleriyle dile getirdi.

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Türk halkının darbeden derinden etkilendiğini ve darbeye karşı koyarken 240 dolayında kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Asselborn,"Darbeye karşı sokaklara çıkan insanlar, demokrasi için de gösteri yaptı. Biz bunu biraz yanlış değerlendirdik" dedi. Asselborn, AB'nin hukuk devleti prensiplerinde ısrar etmesinin Türkiye'nin pozitif gelişmesine katkı sunacağını da söyledi.

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VİZE SERBESTİSİ YIL SONUNA DOĞRU...

Türkiye'nin vize serbestisi konusundaki beklentisine de iyimser yaklaşan Lüksemburg Dışişleri Bakanı, çözüm bulunacağı görüşünde. "Anti-terör yasaları dışında Türk vatandaşlarının AB'ye vizesiz seyahat edebilmesi için bütün şartlar çözülebilir" diyen Asselborn, AB'nin hukuk devleti prensipleri konusunda ısrarlı olmaya devam edeceğini belirtti. Asselborn," Türkiye'deki durum biraz sakinleştiği zaman eğer Türkiye Avrupa kurallarına uymak için istekli olursa, yılsonuna kadar ya da 2017 başında terörle mücadele mevzuatında bir çözümün mümkün olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

AB'NİN, TÜRKİYE İLE DÜNYADAKİ AĞIRLIĞI ARTAR

Türkiye'nin Avrupa Birliği için stratejik önemine de vurgu yapan Assselborn,"Avrupa, AB değerlerine sahip bir Türkiye ile dünyada daha ağırlıklı bir konum elde eder. Ayrıca, Müslüman bir ülkenin AB üyesi olabileceğini de göstermiş oluruz" dedi. Türkiye'nin AB üyesi olmasıyla Türk halkının AB değerleriyle yaşama imkânı da elde edeceğine işaret eden Asselborn, "Ancak şu anda o noktada değiliz" diye konuştu.

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