Marsilya'da tahtakurusu salgını

Fransa'nın turizm merkezlerinden Marsilya'da haftalardır tahtakurusu salgını yaşandığı açıklandı.

Fransa'nın en çok turist çeken şehirlerinden Marsilya'da haftalardır tahtakurusu salgını yaşandığı ve bu nedenle şehrin lüks otellerinin de içinde bulunduğu çok sayıda bölgede ev eşyalarının değiştirildiği belirtildi.

Bölgede yayın yapan France Bleu Province radyosunun haberine göre, şehrin birçok bölgesinde vatandaşların şikayetleri sonrası yapılan incelemede, lüks otellerin de aralarında bulunduğu çok sayıda özel ve resmi konutta tahtakurusuna rastlandı.

Elbise ve mobilya üzerinde kolayca ve kısa sürede yayılan tahtakuruları nedeniyle hastanelere kaşınma şikayeti nedeniyle başvurular arttı.

Salgını engellemek için kentte çalışmalara başlandığı belirtilen haberde tahtakurularının kısa sürede şehrin birçok mahallesine yayıldığı ve Marsilya şehir merkezinde yaşayan binlerce kişinin tam anlamıyla kabus yaşadığı ifade edildi.

Haberde, çok sayıda kişinin evlerindeki mobilyaları attığı, halı ve döşemelerin sökülerek evlerin boşaltıldığı aktarılırken uyku sorunu yaşayan ve geceyi başka yerlerde geçirmek zorunda kalan vatandaşların görüşlerine yer verildi.

Marsilya Belediyesi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tahtakurusu salgınına uğrayan ev ve işyerlerinin özel mülkiyet olduğunu ve tüm sorumluluğun ev sahiplerine ait olması gerektiğini savundu.