PYD’den kaçanlar Cerablus’a sığınıyor

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD’nin zulmünden kaçan halk, Türkiye’nin desteği ile muhalif grupların DAEŞ’ten temizlediği Cerablus kentine sığınıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde hayatın normale dönmeye başladığı Halep'in Cerablus ilçesini güvenli liman olarak görenlerin sayısı her geçen gün artıyor. DAEŞ kontrolündeyken 3 bin 500'e kadar gerileyen Cerablus nüfusu şimdilerde 25 bini geçti. Civar bölgelerden göç alan Cerablus'a, son olarak Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin kontrolünde bulunan Menbiç'ten kaçan halk da gitti. Menbiç'te PYD'nin uyguladığı zulümden kaçan, çoğunluğu kadın ve çocuk 400 kişi, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Cerablus'a sığındı. Menbiç'ten 8 kişilik ailesiyle kaçan Mustafa Cemal, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada PYD'nin baskılarına dayanamayarak doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldığını ifade etti. Teröristlerin kendisi gibi düşünmeyen herkese zulmettiğini anlatan Cemal, "Çocuklarımıza 9 aylık askerliği zorunlu tuttular, mallarımızı talan ettiler. Ben çocuklarımı neden onlara asker olarak vereyim? Onlar devlet mi yoksa halka katkı sağlayan bir grup mu? Halka eziyet edenlere destek veremezdik" dedi. Menbiç'te hayvancılıkla uğraştığını belirten Cemal, terör örgütü mensuplarının her gün ahırlarına gelerek istediği kadar hayvanı yemek yapma bahanesiyle alıp götürdüğünü kaydetti.



CAN GÜVENLİĞİMİZ VAR

Anne ve babasının yanı sıra 5 çocuğunu yanına alarak Cerablus'un yolunu tutan Muhammed Cuma da, Cerablus'un geldiği noktayı öğrenince ümitlendiklerini söyledi. Kentte özgür bir ortam olduğunu, kimsenin kendilerine karışmadığını aktaran Cuma, "Cerablus özgürleşti, biz de buraya geldik, inşallah buradaki ortam bizim orada da olur. Burada can güvenliğimiz sağlanıyor. Ama yabancı bir yerde olduğumuz için yardıma ihtiyacımız var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bazen yeme içme sıkıntısı yaşadığımız da oluyor" ifadelerini kullandı.



Suriye'nin kuzeyinde Kürt nüfusun varlığını gerekçe göstererek yayılan PYD/PKK'nın hakim olduğu 5 temel bölgeden yalnızca Afrin'deki nüfusun tamamına yakını Kürtlerden oluşuyor. Örgüt, büyük bir Arap nüfusa ise silah zoruyla kendi hakimiyetini dayatıyor.