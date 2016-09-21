Rusya Akdeniz'e yeni bir uçak gemisi gönderiyor

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Şu an Doğu Akdeniz'de en az 6 Rus savaş gemisi ve 3-4 yardımcı gemimiz bulunuyor. Askeri gücü artırmak için Amiral Kuznetsov uçak gemisini bölgeye sevk etmeyi planlıyoruz." dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Akdeniz'e uçak gemisi göndermeyi planladıklarını aktardı.

Savunma Bakanlığında düzenlenen bir toplantıda konuşan Şoygu, "Şu an Doğu Akdeniz'de en az 6 Rus savaş gemisi ve 3-4 yardımcı gemimiz bulunuyor. Askeri gücü artırmak için Amiral Kuznetsov uçak gemisini bölgeye sevk etmeyi planlıyoruz" dedi.

Daha önce Rus basınında yer alan haberlede, Rusya'nın tek savaş gemisi Amiral Kuznetsov'un Suriye'deki operasyonlarda kullanılmak üzere Akdeniz'e gönderileceği belirtilmişti.



SURİYE'DEKİ İNSANİ YARDIM KONVOYUNA SALDIRI

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir insansız hava aracının (İHA) Halep'e bağlı Urum el-Kubra bölgesinde BM ve Suriye Kızılayına ait insani yardım konvoyuna saldırı düzenlendiği anda bölgede uçtuğunu iddia etti.

Konaşenkov, koalisyona ait hava aracının İncirlik Üssü'nden havalandığını öne sürerek "Predator 19 Eylül akşamı konvoyun bulunduğu bölgede 3 bin 600 metre yükseklikte ve yaklaşık 200 km hızla seyir ediyordu. İHA olay yaşanmadan birkaç dakika önce bölgeye girdi ve yaklaşık yarım saat sonra çıktı" ifadelerini kullandı.