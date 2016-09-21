Rusya'da soğuk hafta kuralı kalktı

Rusya'da bundan böyle merkezi ısıtma sistemlerinin çalıştırılması için “soğuk hafta" beklenmeyecek.

Rusya'daki yerleşim yerleri, kışları merkezi ısıtma sistemi ile ısınıyor. Rusya kanunlarına göre merkezi ısıtma sisteminin çalışmaya başlaması için "soğuk hafta", yani hava sıcaklıklarının 5 gün boyunca 8 santigrad derece veya altında seyretmesi şartı aranıyor.



Interfaks'a açıklama yapan Rusya Bayındırlık ve Kamu Hizmetleri Bakanı Mihail Men, Rusya hükümetinin merkezi ısıtma kanunlarında değişikliğe gittiğini açıkladı. Rusya'da hükümetin yerel yönetimlere tanıdığı hakka göre bundan böyle "soğuk hafta" beklenmeden vatandaşlar ısınma imkanlarından yararlanabilecek. "Soğuk hafta" gelmeden merkezi ısıtma sistemleri çalıştırılabilmesi için vatandaşların yerel yönetimlerden ısıtma talebinde bulunmaları gerekecek.