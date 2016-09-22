Beyaz Saray'dan 'fidye' tasarına tepki

ABD yönetiminin İran'a bir daha "fidye ödemesi" yapmaması için yasa tasarısı hazırlayan Cumhuriyetçilere, Beyaz Saray'dan "sert yanıt" geldi. Oval Ofis'e gönderilmesi halinde Obama'nın veto edeceği belirtilen tasarı, ABD yönetimini "İran'a fidye vermekle" itham ediyor.

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi'nde "ABD'nin İran'a bir daha fidye ödemesi yapmaması" amacıyla hazırlanan yasa tasarısına tepki göstererek, "ABD yönetimi, bu düşüncesiz yasa tasarısına şiddetle karşıdır." açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde gündeme gelen "Gelecekte İran'a Fidye Ödenmesini Önleme Yasası" başlıklı tasarının, ABD Başkanı Barack Obama tarafından veto edileceği kaydedildi.

California vekili Cumhuriyetçi Edward Royce tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Dış İlişkiler Komitesi'nde ele alınıyor. Temsilciler Meclisi'nin gündemine gelmesi beklenen yasa tasarısının burada kabul edilmesi halinde Oval Ofis'ten önce Senato'dan da geçmesi gerekiyor.

Tasarıda, ABD'nin geçen ocak ayında İran'ın 4 Amerikalı tutukluyu serbest bırakmasının ardından Tahran'a gönderdiği para "fidye" olarak nitelendiriliyor ve bundan sonra Washington yönetiminin bu tür bir ödeme yapmaması gerektiği belirtiliyor.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Tahran'a gönderilen paranın hiçbir şekilde "fidye" olmadığı vurgulanarak, "ABD yönetimi, bu düşüncesiz yasa tasarısına şiddetle karşıdır." ifadesi kullanıldı.

ABD 400 MİLYON DOLAR GÖNDERMİŞTİ

Tahran yönetimi geçen ocak ayında 4 Amerikalı tutukluyu serbest bırakırken aynı gün uçakla ABD'nin İran'a 400 milyon dolar gönderdiği ortaya çıkmış, bazı çevrelerce bu paranın tutuklular karşılığında ödenen "fidye" olduğu iddia edilmişti.

Obama yönetimi ise İran'da 1979 yılındaki rejimin ABD'den savaş uçağı almak için 400 milyon dolar ödediğini ancak ülkede yaşanan devrim nedeniyle uçakların teslim edilmediğini, konunun Lahey'deki uluslararası mahkemeye taşındığını hatırlatmıştı.

Mahkemede varılan uzlaşmayla 400 milyon doların faiziyle 1,7 milyar dolar olarak ödeneceğini açıklayan Obama yönetimi, mahkemenin kararının ardından İran'ın parası olan 400 milyon doların geri verildiğini iddia etmişti.

İran, tutuklu bulunan Washington Post'un Tahran muhabiri Jason Rezaian, Amerikalı asker Emir Hikmeti, rahip Said Abidini ve Nusretullah Husrevi'yi serbest bırakmıştı. ABD de anlaşma kapsamında İran'a yönelik yaptırımları deldikleri için tutuklanan 7 İran vatandaşını salıvermişti.