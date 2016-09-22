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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti

  • Giriş Tarihi: 22.9.2016 01:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ile arayarak seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin inisiyatifi ile gerçekleşen görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü 'da yapılan Duma seçimlerinde Birleşik Partisi'nin elde ettiği zaferden dolayı Putin'i tebrik ettiği belirtildi. Açıklamada, iki liderin Rus-Türk işbirliğinin geliştirilmesin yanı sıra başta Suriye konusu olmak üzere diğer güncel konuları ele aldıkları bildirildi.

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