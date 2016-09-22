IŞİD Amerikan üssüne kimyasal füze attı!

Pentagon, Musul yakınlarındaki Kayara hava üssüne terör örgütünün fırlattığı bir rokette hardal gazı olabileceğini duyurdu. İlk incelemede test pozitif sonuç verdi! Eğer incelemeler sonucunda kimyasal silah doğrulanırsa, Irak'ta koalisyon birliklerine yapılmış bu türdeki ilk saldırı olarak kayıtlara geçecek.

ABD'li yetkililer, IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) Kuzey Irak'ta ABD askerlerine kimyasal madde içeren bir füze fırlatmış olabileceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Musul yakınlarındaki Kayara hava üssünde bulunan ABD askerlerinin yakınına düşen bir rokette hardal gazı bulunma ihtimalinin olduğu, bununla ilgili araştırmanın sürdüğü aktarıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Üste birkaç yüz ABD askeri bulunuyor.

Askerlerin herhangi bir kimyasal saldırıya karşı donanımlı oldukları aktarılıyor.

Olayın kimyasal bir saldırı olup olmadığına dair laboratuar incelemelerinin sürdüğü belirtiliyor.

Türkmenlere ve Peşmerge güçlerine karşı kullanılmıştı

Pentagon'un açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

"20 Eylül'de, Irak saatiyle ikindi saatlerinde, Batı'daki (Kayara) bir Irak üssü dolaylı ateşle saldırıya uğramıştır. Saldırıda kullanılan silahın parçalarıyla ilgili yapılan ön incelemede hardal etmeniyle ilgili pozitif test sonucu çıkmıştır.

Bu saldırı ne buradaki görevimize herhangi açıdan bir etkide bulunmuş ne de bu çevredeki güvenlik durumumuzun değişmesine neden olmuştur."

BBC'nin Orta Doğu muhabiri Quentin Sommervile, Bağdat'tan saldırıyla ilgili hemen bir teyit açıklaması yapılmadığını belirtti. Teyit edilmesi durumunda bu, Irak'ta koalisyon güçlerine yönelik bu türdeki ilk saldırı olacak.

IŞİD geçen yıl Irak'ta Türkmen köylerine ve Peşmerge güçlerine hardal gazı içeren bombalarla saldırılarda bulunmuştu.