Türk halkını anlayamadık

“AB ’nin Türkiye ile dünyada ağırlık kazanacağını” söyleyen Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, “Türk halkı, 15 Temmuz’da sokaklara çıkarak demokrasi için gösteri yaptı. Bunu biz yanlış değerlendirdik” dedi

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Alman Die Welt gazetesine verdiği röportajında Türkiye ile Avrupa ilişkilerine değindi. Asselborn, Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı halkın demokrasi için sokağa çıktığını, kendilerinin ise bunu yanlış değerlendirdiklerini söyledi.



VİZE 2017'DE OLABİLİR

Asselborn, FETÖ'nün darbe girişimine tepki göstermekte geç kaldıklarına işaret ederek, bu olaydan sonra Türk kamuoyunda derin yaraların açıldığını tam olarak göremediklerini kaydetti. Darbe girişiminin Türkiye'deki insanları derinden sarstığını ifade eden Asselborn, "Sokaklara çıkan insanlar demokrasi için de gösteri yaptı. Bunu biz biraz yanlış değerlendirdik" ifadesini kullandı. Türkler için vize serbestisi konusunda bir çözüm bulunabileceğini belirten Asselborn, "Terörle mücadele yasası dışında şu an Türk vatandaşlarının vizesiz AB'ye giriş koşullarında diğer tüm noktalar çözülebilir" dedi. Asselborn, "Türkiye'deki durum yeniden biraz sakinleştiğinde ve Türkiye, Avrupa Konseyi kurallarına riayet etme isteğini gösterdiğinde bu yılın sonunda veya 2017'nin başında terörle mücadele yasasında bir çözümün mümkün olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin AB için önemine işaret eden Asselborn, "Avrupa, Avrupalı bir Türkiye ile dünyada ağırlık kazanır. Biz de ayrıca bir Müslüman ülkenin AB'ye üye olabileceğini gösteririz" değerlendirmesinde bulundu.