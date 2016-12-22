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Son dakika: 'da !

  • Giriş Tarihi: 22.12.2016 13:17 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016 15:45
Son dakika: Moskova'da patlama!
Son dakika: Moskova'da patlama!

Rusya’nın başkenti ’daki bir metro istasyonu yakınlarında yaşandı.

Rusya'nın başkenti 'da bulunan bir metro istasyonunun girişinde büyük bir meydana geldi. Patlamadan kaynaklanan alevler cadde üzerinden de görüldü. Rus TASS ajansının haberine göre gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilen patlamada dört kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metro çalışanı olduğu bildirildi.

PATLAMA ANI ARAÇ KAMERASINDA

GÜVENLİK GÜÇLERİ BÖLGEYİ ÇEMBER ALTINA ALDI

İstasyonun tadilat dolayısıyla kapalı olması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü ifade edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgeyi çember altına aldı.

TERÖR SALDIRISI OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

Moskova metrosunda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından halk büyük panik yaptı. Bu denli büyük bir patlamanın sebebini herkes terör saldırısı olarak düşündü ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.

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