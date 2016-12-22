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ARKADAŞINA GÖNDER Trump'tan "nükleer silah" açıklaması!
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AA
  • Giriş Tarihi: 22.12.2016 23:18 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016 23:38
Trump'tan "nükleer silah" açıklaması!
Trump'tan nükleer silah açıklaması!

Başkanı seçilen Donald , ülkesinin kapasitesinin artırılması gerektiğini savundu.

Twitter üzerinden yaptığı da, , "Dünya, lar konusunda kendine gelene kadar nükleer kapasitesini genişletmeli ve güçlendirmeli." ifadesini kullandı.

Seçim kampanyası sırasında Trump, terörle mücadelede nükleer silahların kullanılmasını desteklediğini söylemişti.

Trump'ın açıklaması, Devlet Başkanı Vladimir 'in nükleer silahlanma konusundaki yorumlarından hemen sonra geldi.

Putin, bugün yaptığı konuşmada, Rusya'nın stratejik nükleer kabiliyetinin artırılması gerektiğini bildirmişti.

Uzmanlar, ABD'nin eskiyen nükleer silah altyapısına işaret ederek, bunun modernleştirilmesi için gelecek 30 yılda 1 trilyon doların üzerinde harcama yapılması gerektiğini vurguluyor.

ABD'de bulunan Silahlanma Kontrolü Birliğine göre ABD'nin 7 bin 100, Rusya'nın da 7 bin 300 nükleer savaş başlığı bulunuyor.

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