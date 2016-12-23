ABD'den Suriye itirafı: Başarılı olamadık!

3 buçuk milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, sadece son 20 gün içinde yürüttüğü mekik diplomasisi sayesinde 40 bin insanı ölüm koridorundan çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllarda her fırsatta güvenli bölge için teklif verdiği ABD ise sonunda Suriye konusunda başarısız olduğunu itiraf etti. Suriye'de politik bir geçiş süreci sağlama yönündeki diplomatik girişimlerde başarısız olduklarını itiraf eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "Başaramadık" dedi.

ABD'den, Suriye'de politik bir geçiş süreci sağlama yönündeki diplomatik girişimlerde başarısız oldukları itirafı geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Suriye'de politik bir geçiş süreci konusunda diplomatik girişimlerinin başarılı olmadığını söyledi. Kirby, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında kendisine yöneltilen, 'Dışişleri Bakanı John Kerry'nin şunu daha iyi yapabilseydik diye düşündüğü bir konu var mı' sorusuna verdiği yanıtta,

SURİYE KONUSUNDAKİ DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİMİZ BAŞARILI OLMADI

Dışişleri Bakanı'na soracak olsaydınız, size Suriye'de içinde bulunduğumuz durumdan dolayı nasıl hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyecek ilk kişi olurdu. Bizim Suriye'de politik bir geçiş sürecine ulaşma, Suriye halkının sesinin duyulacağı, daha iyi, daha güvenli ve birleşik bir Suriye konusundaki diplomatik girişimlerimiz başarılı olmadı. Bu önümüzdeki bir kaç hafta içinde değişmez demek değil. Bir ay daha görevini sürdürecek, bizi istediğimiz noktaya getirmeye çalışacak. Sanırım kendisi bu konuda daha başarılı olabilmeyi dilediğini söylerdi " dedi.

"ESAD, HALEP'TEKİ FELAKETTEN SORUMLU"

Kirby, Halep'in yeniden Esad güçlerinin eline geçmesiyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta da, Haleplilerin güvenliğinden, gereksinimlerinin karşılanmasından Suriye hükümetinin sorumlu olduğunu söyledi. Kirby, "Elbette sorumlular. Aynı zamanda Halep'in alınması sürecinde yol açtıkları yıkımdan, açlıktan, felaketten de sorumlular" dedi.