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Son dakika: 118 yolcusu bulunan uçağı kaçırıldı!

  • Giriş Tarihi: 23.12.2016 13:54 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016 14:51
Son dakika: 118 yolcusu bulunan Libya uçağı kaçırıldı!
Son dakika: 118 yolcusu bulunan Libya uçağı kaçırıldı!

'ya ait Afriqiyah Havayollarının 118 kişiyi taşıyan uçağı, kaçırılarak 'ya indirildi.

'ya ait Afriqiyah Havayollarının iç hat seferini gerçekleştiren ve 118 kişi taşıyan uçağı kaçırıldı. Kaçırılan Luqa Havaalanına iniş yaptı.

İçinde 111 yolcu, 7 mürettebat bulunan uçak, iki hava korsanı tarafından Malta Luqa Havaalanı'na indirildi.

Üzerlerinde patlayıcı madde olduğunu iddia eden hava korsanları, uçağı havaya uçurmakla tehdit ediyor.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya iç uçuşunda kaçırılma olayı olduğuna dair bilgi aldığını ve uçağın Malta'ya indirildiğini yazdı.

ÖZEL TİM BEKLİYOR

Malta Başbakanı Joseph Muscat, güvenlik güçlerinin müdahale etmek için havalimanında hazır beklediğini açıkladı.

Yerel saatle 10.20'de Sebha'dan kalkan 8U209 sefer sayılı uçağın 11.20'de Trablus'ta olması gerekiyordu ancak yolcular aynı saatte kendilerini Malta'da buldu.

Ayrıntılar geliyor...

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