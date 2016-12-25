31 yıl suçsuz yattı 75 dolar alabildi

ABD'nin Memphis şehrinde 1977 yılında bir kadına tecavüz etmek ve hırsızlık yapmak suçuyla 115 yıl hapse atılan Lawrence McKinney, suçsuz olduğunun anlaşılıp serbest bırakılmasına rağmen hak ettiği tazminatı alamıyor. Ortaya çıkan DNA bulgularının ardından 2009 yılında serbest bırakılan McKinney, serbest bırakılmasına rağmen mahkemeden beraat kararı alamadığı için, Eyalet Tahliye Kurumu'ndan tazminat talep edemiyor. Hayatına tekrar başlaması için kendisine sadece 75 dolar (263 lira) verilen McKinney, maddi durumunun iyi olmadığını ve beraat kararını alır almaz 1 milyon dolarlık tazminat davası açacağını söyledi.