X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER FBI: DEAŞ ABD’deki kiliselere saldırı düzenleyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

: ’deki kiliselere düzenleyecek

  • Giriş Tarihi: 25.12.2016
FBI: DEAŞ ABD’deki kiliselere saldırı düzenleyecek
FBI: DEAŞ ABD’deki kiliselere saldırı düzenleyecek

Federal Soruşturma Bürosu () terör örgütü 'ın ülke genelindeki Noel kutlamalarını fırsat bilerek lar planladığını açıkladı. FBI'nın yerel güvenlik birimlerine yönelik yayımladığı uyarı bülteninde DEAŞ'ın web sitelerinde üyelerine özellikle tatil için seçilen bölgelerde ve Noel törenlerinin düzenlendiği bazı kiliselere saldırı yapması çağrısında bulunduğu belirtiliyor. FBI'nın saldırı planlarının doğruluğunu teyit etmek için soruşturma başlatıldı. Öte yandan Berlin'de bir Noel panayırına kamyonuyla girerek 12 kişinin ölümüne neden olan, DEAŞ mensubu Anis Amri'nin vurularak öldürülmesinin ardından Avrupa ülkeleri, DEAŞ'ın tatilleri kana bulama tehdidi yüzünden güvenlik önlemlerini üst seviyeye çekti.

İSRAİL'DEN BMGK KARARINA İLK TEPKİ: "ABD İSRAİL'İ TERK ETTİ" ABD'DEN SURİYE İTİRAFI: BAŞARILI OLAMADIK!

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.