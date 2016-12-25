Filmi çekilirken gerçeği yaşandı

Libyalı hava korsanlarının, kaçırdıkları uçağı inişe zorladığı Malta Havalimanı’nda, tam da krizin yaşandığı dakikalarda, bir uçak kaçırma filminin çekildiği ortaya çıktı. Film ekibi, gerçek hava korsanlarını görünce çekimlere ara vermek zorunda kaldı
Libya devletine ait Afrikiye Havayolları'nın iç hatlar seferini gerçekleştiren Airbus A320 tipi yolcu uçağının, Malta Havalimanı'na inmek zorunda bırakıldığı dakikalarda, o havalimanında bir uçak kaçırma filminin çekildiği ortaya çıktı. Dünya heyecanla hava korsanlarından gelecek talebe odaklanmışken, 40 yıl önce Uganda'nın Entebbe Havaalanı'nda yaşanan uçak kaçırma olayını beyaz perdeye aktaran ekip, film çekimini durdurmak zorunda kaldı.
Hava korsanlarının siyasi sığınma talebinde bulunduktan sonra yolcuları serbest bırakması, ardından da teslim olmasının ardından derin bir nefes alan Malta'daki Libja ilçesinin Belediye Başkanı Magda Naudi "Durum gerçekten çok ironikti. Film personeli, havalimanındaki çekimleri durdurmak zorunda kaldı" açıklamasında bulundu. Malta'da daha önce 5 kez uçak kaçırma vakasıyla karşılaştıklarını hatırlatan Naudi, çekilen filmde anlatılan olayın aksine önceki gün kimsenin zarar görmemesinden memnun olduklarını duyurdu.
Önümüzdeki yıl vizyona girmesi beklenen "Entebbe" isimli filmde ise Filistinli hava korsanlarının kaçırdığı Tel Aviv-Prais seferi yapan yolcu uçağının hikayesinin anlatıldığı öğrenildi. Hava korsanları, uçağı Uganda'daki Entebbe havalimanına indirmiş 106 yolcu karşılığında Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını talep etmişti. Taraflar anlaşamayınca yolcular bir hafta boyunca esir kalmış, İsrail askerleri Uganda'dan izin almaksızın havalimanına gizli bir operasyon düzenlemişti. Operasyonda 4 yolcu, 20'den fazla Ugandalı asker, hava korsanları ve İsrail ordusundan da şimdiki başbakan Benyamin Netanyahu'nun ağabeyi Yonatan Netanyahu ölmüştü.