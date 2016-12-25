İsrail kararı diplomatik savaş başlattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan ve İsrail'in Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetlerini tamamen ve derhal durdurmasını talep eden karar, dünyada tam bir diplomatik açıklamalar savaşı başlattı. Mısır tarafından hazırlanan ancak ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın girişimleri üzerine geri çekilen karar, Yeni Zelanda, Malezya, Venezüella ve Senegal tarafından tekrar gündeme getirilmiş, ABD'nin veto hakkını kullanmaması üzerine 14 'Evet' ve 1 'Çekimser' oyla kabul görmüştü.

ABD'nin teamülünü yıkarak İsrail konusundaki bir karara çekimser kalan BM temsilcisi Power "Güvenlik Konseyi bugün yerleşimlerin yasal bir geçerliliğinin bulunmadığı konusundaki görüş birliğini yeniden teyit etti" dedi. Bu hareket ABD Başkanı Barack Obama'nın, aralarının gergin olduğu İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya karşı yaptığı son hamle olarak nitelendirildi. İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail, BM'deki bu utanç verici İsrail karşıtı kararı reddediyor ve şartlarına uymayacak" dendi. İsrail, kararı gündeme getiren Yeni Zelanda'daki büyükelçisini de çekti. Arap ve Körfez ülkeleri kararı memnuniyetle karşılarken, Donald Trump göreve geleceği 20 Ocak tarihinden sonra herşeyin çok farklı olacağını söyleyerek İsrail'e destek çıkma söylemini yineledi.