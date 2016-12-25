Trump, kendi vakfını kapatma kararı aldı

Beyaz Saray'daki görevine resmen başlamasına sayılı günler kala seçilmiş Başkan Trump, "Trump Vakfı" adlı hayır kurumunu kapatma kararı verdi. Trump, başkanlık koltuğuna oturduğunda söz konusu kurumun çıkar çatışması tartışmalarına konu olmasını istemediğini belirtti.

Beyaz Saray'daki görevine 20 Ocak'ta resmen başlayacak olan seçilmiş Başkan Donald Trump, herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olmaması için "Trump Vakfı" adlı hayır kurumunu kapatma kararı aldığını açıkladı.

Adını taşıyan vakfı kapatma kararını yazılı açıklamayla duyuran Trump, başkanlığını etkilememesi için önümüzdeki süreçte şahsi vakıf ve ticari ilişkileriyle arasına mesafe koyacağını belirtti.

Başkanlık koltuğuna oturduğunda organik bağı bulunan işletmelere ilişkin sorun yaşamak istemediğini kaydeden Trump'ın, toplam değeri milyarlarca dolara ulaşan şirketleriyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği, Amerikan kamuoyu ve medyasında merak konusu olmaya devam ediyor.

Trump'ın 2008 yılından bu yana herhangi bir bağışta bulunmadığı vakfıyla ilgili daha önce New York Eyalet Başsavcısı Eric Schneiderman tarafından "usulsüzlük" şüphesiyle soruşturma başlatılmış ve vakfın eyalet sınırları içinde bağış toplaması durdurulmuştu.