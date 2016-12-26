Almanya'da bomba alarmı

Almanya’nın Augsburg şehrinde yaşayan 54 bin kişi İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 1,8 tonluk devasa bombanın etkisiz hale getirilmesi için tahliye edildi.

Almanya`nın Bavaria'ya eyaletin Augsburg şehrinde bir otopark için inşaat kazısı sırasında tesadüfen bulunan İkinci Dünya Savaş'ından kalma patlamamış 1,8 tonluk HC 4000 tıplı İngiliz bombası nedeniyle 54 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

1.8 tonluk patlayıcının İngilizlerin 1944 yılında şehire gerçekleştirdiği hava saldırısından kaldığı düşünülüyor. Bu tahliyenin, İkinci Dünya Savaşının ardından gerçekleşen en büyük tahliye olduğu belirtildi.

Belediye bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmalarının dün sabah yapılmasına karar verdi. Bombanın bulunduğu noktanın 1,5 km etrafındaki bölgede yaklaşık 54 bin insan evlerinden tahliye edildi.

NEDEN PAZAR GÜNÜ SEÇİLDİ



Belediye Başkanı Kurt Gribl tahliyeyi gerçekleşmesi için halk tarafından destek istedi ve özelikle konunun ciddiyetini tekrar belirti. Tahliye pazar gününe alınmasının nedeni ise tahliye organizasyonu için bir kaç gün ön çalışmalar gerekiyordu ve pazar günü trafik az olması ve tüm dükkan ve iş yerlerin kapalı olmasıydı.

TAHLİYE İÇİN 4 BİN KİŞİ GÖREV YAPTI



Edinilen bilgilere göre tahliye işlemi için yaklaşık 4000 kişi görev aldı ve Baverya'nın üçüncü büyük şehri Augsburg`da koruma bölgesinde 32 bin ev kontrol altında tutuldu. Tahliye sırasında yollar kapatıldı, tren ve tramvay durduruldu. Patlama durumunda evlere su girmemesi için derelerin suyu belirli bir seviyeye kadar boşaltıldı.

Bir kaç huzur evi ve bir hastahane de 800 yaşlı ve hasta pazar gününe kadar tahliye edildi. Bunu gerçekleştirmek için tüm Baverya'da 800 gönüllü ve 200 ambulans yardım için hazır bekledi.

900 POLİS BİNA VE SOKAKLARI KONTROL ETTİ

Tahliye gecikti ve sebebi ise evinde yatalak hasta olan sayısı tahminin üzerindeydi ve ayrıca bu şahıslar ambulanslara geç haber vermişti. Tahliye işlemlerinin bitmesinin ardından tüm Baverya'nın bir çok yerinden görevlendirilen 900 polis binalar ve sokakları tek tek kontrol ederek bu bölgede kimse olmadığından emin oldular ve ardından bölgeyi terk ettiler.



Ardından bombanın etkisiz hale getirilmesi için bomba uzmanları saat 15.15'te çalışmalarına başladı.

Belediye başkanı Kurt Gribl, "Bu çalışma 5 saat tahmin edilmekte ama akşama ya da diğer güne kadar`da sürebilir. Mağdurlar için bir çok acil konaklama yerleri hazır tutulmakta" dedi. Bomba 3,5 saat sonra etkisiz hale getirildi.

HC 4000 TIPI İNGLİZ BOMBA HAKKINDA BİLGİLER



HC 4000 tipi ve 1,8 ton ağırlıkta olan İngiliz bombasının tahrip gücünün yüksek olduğu, binalara ağır hasar verebilecek güçte olduğu belirtildi.

Bomba uzmanı Hans Grimminger, Bulunan bomba istatistiklere göre İkinci Dünya Savaşından 336 kez Augsburg şehir üzerinde atılmıştır dedi.



Grimminger, bu tip bombaların 26 Şubat 1944 gecesi Augsburg`a hava saldırısıyla atıldığını, bu saldırılarda 700'den fazla insanın hayatını kaybettiğini söyledi.