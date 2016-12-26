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'den BM'ye misilleme

  • Giriş Tarihi: 26.12.2016
İsrail'den BM'ye misilleme
İsrail'den BM'ye misilleme

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) işgal altındaki topraklarında yasadışı tüm yerleşim faaliyetlerinin 'derhal ve tamamen' durdurulması yönündeki kararına tepki gösteren , BM'ye bağlı kurumlara desteğini durduracağını açıkladı. İsrail Başbakanı Benyamin , "ülkesine karşı özel bir düşmanlık besleyen" 5 BM kurumuna 7.8 milyon dolarlık yardımın durdurulması talimatı verdiğini kaydetti. Netanyahu, BMGK'deki tasarıyı kabul eden ABD yönetimi için de "düşmanca bir darbe" yorumunu yaptı. Bu arada ABD Büyükelçisi Dan Shapiro da "durumu açıklama toplantısına" çağrıldı.

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