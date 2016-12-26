İsrail'den BM'ye misilleme

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) işgal altındaki Filistin topraklarında yasadışı tüm yerleşim faaliyetlerinin 'derhal ve tamamen' durdurulması yönündeki kararına tepki gösteren İsrail, BM'ye bağlı kurumlara desteğini durduracağını açıkladı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "ülkesine karşı özel bir düşmanlık besleyen" 5 BM kurumuna 7.8 milyon dolarlık yardımın durdurulması talimatı verdiğini kaydetti. Netanyahu, BMGK'deki tasarıyı kabul eden ABD yönetimi için de "düşmanca bir darbe" yorumunu yaptı. Bu arada ABD Büyükelçisi Dan Shapiro da "durumu açıklama toplantısına" çağrıldı.