Kanserli çocuğa binlerce el uzandı

Hollandalı çiftin 6 yaşındaki oğulları Tijn beyin kanserinin son evresinde... Çaresiz baba oğluna hastalığını unutturmak için sıra dışı bir kampanya başlattı. Tırnak boyamayı çok seven Tijn, 3 günde binlerce ele oje sürdü

Hollanda'da yaşayan ve beyin kanserinin son aşamasında olduğu belirtilen 6 yaşındaki Tijn Kolsteren'ın tırnak boyama trendi tüm ülkeden destek gördü. Kanserli çocuklara destek sağlamak ve küçük Tijn'e hastalığını unutturmak için başlayan kampanyada 3 gün içinde 2.5 milyon eurodan (9 milyon 190 bin 230 TL) fazla yardımtoplandı. Kolsteren'in kampanyasına birçok siyasetçi de tırnaklarına oje sürerek destek verdi. Bu yıl mayıs ayında beyin kanseri teşhisi konan Kolsteren'in geçen hafta çarşamba günü başlattığı kampanyası üç gün sürdü ve kısa zamanda büyük başarı elde etti. Tijn kampanyaya katılan kişilerin tırnaklarını boyuyor ve üç kişiyi daha kampanyaya davet ediyor. Kolsteren ailesi oğullarına uygulanan kemoterapinin başarısız olduğunu ve beyindeki tümörün küçülmediğini geçen hafta öğrenmişti. Çocuğun babası Gerrit Kolsteren kötü habere rağmen ayakta durmayı başardı. Bu hastalıkla mücadele eden diğer çocuklara maddi destek sağlamak ve oğlu için de bir şeyler yapmak isteyen baba Kolsteren, NOS yayın kuruluşuna verdiği röportajda fikrin nasıl doğduğunu şöyle anlattı: "Tijn bir arkadaşıyla tırnaklarını boyamıştı ve bundan hoşlanmıştı. ALS hastalığına dikkat çekmek için düzenlenen 'buz kovası' kampanyasına (Ice Bucket Challenge) benzer bir şey istedim. Oğlum da kabul edince tırnak boyama fikrini hayata geçirdik."



FENOMEN OLDU

Koslteren, erkeklerin tırnaklarını boyamasının tabu olmasından kampanyanın daha çok dikkat çektiğini söyledi. Hollanda medyası ise "Süper Tijn" ismini taktığı küçük çocuğu süper bir kahraman ilan ederek boy boy fotoğraflarına ve hikâyesine geniş yer ayırdı.