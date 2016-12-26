Karadeniz'e düşen Rus uçağıyla ilgili flaş gelişme

Suriye'nin Lazkiye kentine gitmek üzere Rusya'nın Soçi şehrinden havalanan ve içerisindeki 92 kişiyle birlikte Karadeniz'e düşen Tu-154 tipi Rus askeri uçağının gövdesinin bulunduğu belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, arama çalışmalarına katılan dalgıçların Tu-154 uçağının gövdesinin yerini tespit ettikleri belirtildi.

Açıklamaya göre, uçağın gövdesi kıyıdan 1.6 kilometre uzaklıkta ve 27 metre derinlikte yer alıyor. Bakanlığın açıklamasının yanı sıra RİA Novosti'ye bilgi veren bir arama çalışanı, Karadeniz'de uçağın enkazına ait 4 parçanın bulunduğunu söyledi.

Aralarında ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun 64 üyesinin de bulunduğu 92 kişi taşıyan Tu-154 tipi askeri uçak yakıt ikmali için indiği Soçi'den havalandıktan 2 dakika sonra radardan kaybolmuştu. Karadeniz'e düşen uçaktakilerden kurtulan olmamıştı.

Kızıl Ordu Korosu, Lazkiye yakınlarındaki Rus hava üssü Hmeymim'deki askerlere yılbaşı konseri vermeye gidiyordu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uzak kazası nedeniyle bugünü ulusal yas ilan etmişti.