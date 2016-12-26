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Kazakistan Devlet Başkanı 'da

AA
  • Giriş Tarihi: 26.12.2016 17:10
Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev Rusya'da
Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev Rusya'da

Devlet Başkanı , Kazakistan Devlet Başkanı ile görüştü.

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan , Suriye görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Devlet Başkanı Vladimir ile St. Petersburg şehrinde bir araya gelen Nazarbayev burada yaptığı konuşmada, "Kazakistan Suriye müzakereleri için tüm tarafları kabul etmeye hazır. Suriyeli tarafların buluşması ve görüşmesi için tüm şartları oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Nazarbayev, Rusya-Kazakistan ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini belirterek, Karadeniz'de düşen uçak nedeniyle Rus halkına başsağlığı diledi.

Putin de Kazakistan'ın Sovyet coğrafyasındaki entegrasyon süreçlerinin aktif katılımcılarından oluğunu ifade ederek, bu ülkenin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Putin-Nazarbayev görüşmesinin ardından Baykonur şehrinin statüsüne ilişkin anlaşma imzalandı.

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