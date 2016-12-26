Trump’ın kabinesi ABD’nin üçte birinden zengin

Trump’ın işadamları ve generallerden oluşan kabinesinde ismi geçen 17 kişinin mal varlığının, ABD’deki toplam hanelerin üçte birinden fazla olduğu hesaplandı

Ocak ayında ABD'nin 45'inci başkanı olarak göreve başlayacak olan işadamı Donald Trump'ın zenginler ve generallerden oluşan kabinesinde ismi belirlenen 17 kişinin, ABD'de toplam hanelerin üçte birinden daha zengin olduğu ortaya çıktı. ABD'den yayın yapan Quartz isimli ekonomi-siyaset internet sitesi, Trump'ın seçtiği 17 ismin mal varlığının toplamının 9,5 milyar doların üzerinde olduğu analizini yaptı. Quartz'ın 2013 Tüketici Malvarlığı Anketi'ne dayanarak yaptığı karşılaştırmaya göre, bu rakam toplam 126 milyon haneli ABD'nin en fakir 43 milyon hanesinin gelirinden daha fazla.

GÖREVİ İKİ GÜN SÜRDÜ

Kabinedeki isimlerin malvarlığı ilk kez ABD'deki bir kabinede bu kadar büyük rakamlara telaffuz edilirken, Quartz'a göre sadece kabinedeki dört isim olan Betsy DeVos, Wilbur Ross Jr., Linda McMahon ve Rex Tillerson'ın mal varlığı, ortalama bir ABD ailesinin 83 bin dolarlık yıllık gelirinin olduğu hesabıyla, yaklaşık 120 bin ABD hanesinin toplam malvarlığına eşit. Öte yandan Trump'ın kabinesinde iletişim direktörü olarak görevlendirdiği seçim kampanyası sözcüsü Jason Miller, ocak ayında baba olacağını ve ailesiyle daha çok zaman geçirmek istediğini belirterek iki günlük görevinden istifa etti. Trump'ın kampanya stratejisti AJ Delgado, Miller'in adının bir seks skandalına karıştığı için "istifa etmek zorunda kaldığını" iddia etti.

CLINTON'A 1.5 MİLYAR DOLAR BAĞIŞ NEREYE GİTTİ?

Anketlerde 8 Kasım başkanlık seçimlerinin favori adayı olarak gösterilen Demokrat Parti'li Hillary Clinton'ın yenilgisi hala ülkede tartışma konusu. Clinton'a bağış yapanlar 1,5 milyar doların nasıl harcandığının soruşturulmasını istiyor. ABD medyasına göre harcamaların nereye gittiğine ilişkin soruşturma isteyen bağışçılar, Rusya'nın Demokrat Parti'nin ve Clinton'ın e-posta hesaplarının hack'lenmesinin yenilgiye neden olduğu iddialarına inanmıyor. Onun yerine harcamalara ilişkin fatura istiyor ve anketlerin nasıl yanıldığının cevabını arıyor.

BAŞKANLIK TÖRENİNDE FRANSIZ DANSI

Washington'da 20 Ocak'ta düzenlenecek törenle yemin ettikten sonra görevine başlayacak olan Donald Trump'ın ekibi, İtalyan Andrea Bocelli, Kanadalı Celine Dion, ABD'li rock grubu Kiss, İngiliz Elton John gibi sanatçılara törende sahne alması için teklif götürdü. Ancak hiçbirinden kabul gelmemesi üzerine, New York'taki Radio City Music Hall'da sahne alan Radio City Rockettes isimli Fransız kankan dansı grubunun teklifi kabul ettiği belirtildi.



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