TSK'dan sınıra sevkiyat

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında İstanbul'dan gelen zırhlı personel taşıyıcıları, Kocaeli'den demiryolu ile sınıra sevk edilmeye başlandı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri bugün El Bab'taki durumla ilgili açıklama yaptı. Bölgede çok sayıda DEAŞ'lı terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'de sürdürdüğü askeri harekat için İstanbul'dan gelen 18 Akıncı Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA), demiryolu ile sınıra sevk edilmek üzere karayolu ile Kocaeli'ne getirildi. Kartepe ilçesindeki tren istasyonuna gelen 18 ZMA, tırlardan indirilerek vagonlara yüklendi. Demiryolu ile Gaziantep'e gidecek olan ZMA'ların Suriye'ye gönderilmesi bekleniyor.



GAZİANTEP

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El-Bab'a destek obüs ve ZPT sevkiyatı yapıldı. Bugün sabah saatlerinde İslahiye 106. Topçu Alayından hareket eden 10 fırtına obüs, 5 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) El-Bab operasyonuna destek amaçlı Suriye sınırına doğru yola çıktı. Askeri sevkiyat konvoyunun El-Bab operasyonuna destek amaçlı Kilis'e gideceği tahmin ediliyor.

TSK'DAN BU SABAH OPERASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 140 hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyongüçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.

Bu sabah 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmelere yer verilen bilgilendirmede, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği bildirildi.

Bilgilendirmeye göre, gün içinde iki muhalif şehit oldu, tank atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda üç DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Tespit edilen 134 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

SAĞ YAKALANAN TERÖRİSTLER ANLATTI

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından El Bab ve Bzagah bölgesinde tespit edilen DEAŞ'a ait altı hedefe de 9 bomba atılarak DEAŞ mensuplarınca kullanılan 6 savunma ve silah mevzi imha edildi. İlk anda alınan görüntülerden 9 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Sağ olarak ele geçirilen teröristlerin ifadeleri ve teröristlerin telsiz görüşmelerine göre ise ölü ve yaralı sayısının tespit edilenin üzerinde olduğu değerlendiriliyor.

DEAŞ'tan temizlenin bölgelerde muhaliflere destek sağlayan timler tarafından 53 el yapımı patlayıcının imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 261 el yapımı patlayıcı ve 42 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'nın, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve azami hassasiyet gösterdiği belirtildi.