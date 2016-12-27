Çin’den savunma atağı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (ÇHKO) ait ilk uçak gemisi, Pasifik'in batısına hareket etti. Liaoning uçak gemisinin açık denizde ilk askeri tatbikatını yapacağı açıklandı. Çin Savunma Bakanlığı, 30 jet taşıma kapasitesine sahip Liaoning uçak gemisinin, açık denizde görev yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Donanma filosuna öncülük eden Liaoning'in Bohay Körfezi ve Sarı Deniz'deki tatbikatların ardından Batı Pasifik'e hareket ettiği ifade edildi. Liaoning, firkateyn ve destroyerlerden oluşan bir filoya liderlik ediyor. Açık denizde ilk askeri tatbikatını yapacak Liaoning, Çin'de üretilen J-15 jetlerini ve helikopterlerini taşıyor.

RUSYA'DAN SAVAŞ UÇAĞI ALDI

Öte yandan Çin, Rusya'dan beşinci nesil çok fonksiyonlu savaş uçağı Su-35'in ilk teslimatını aldı. İki ülkenin geçen yıl 24 uçak için anlaşma yaptığı, ilk teslimatta 4 jet bulunduğu belirtildi. Havadan havaya, havadan karaya füze atabilen Su-35, 8 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Tek pilotlu uçak saatte 2 bin 500 kilometre mesafe kat ediyor. Söz konusu uçağın menzili ise havada yakıt ikmali yapmadan 3 bin 400 kilometreye ulaşabiliyor.