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Düşen uçağıyla ilgili flaş gelişme!

  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 09:16 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 09:30
Düşen Rus uçağıyla ilgili flaş gelişme!
Düşen Rus uçağıyla ilgili flaş gelişme!

Suriye'ye giderken Soçi'ye yakın bir noktaya düşen 92 kişinin bulunduğu uçağının ilk kara kutusu Karadeniz'de bulundu. Kara kutunun Moskova'ya gönderildiği bildirildi.

TASS ajansı, içindeki 92 kişiyle Pazar günü düşen uçağının ilk karakutusunun Karadeniz'de bulunduğunu duyurdu. Ajans, karakutunun incelenmek üzere çok kısa süre içinde başkent Moskova'ya gönderileceğini aktarıyor.

Pazar gününden bu yana büyük bir arama operasyonu yürüten Rusya, dün uçağın gövde parçalarının 27 metre derinlikten çıkarıldığını bildirmişti. 3 binden fazla insan, savaş gemileri, savaş uçakları, helikopterler ve su altını görüntüleyen cihazlarla Karadeniz'de uçağın parçaları ve cesetleri arıyor. Enkazın, denizin dibinde 500 metrelik bir hat üzerinde dağınık şekilde bulunduğu saptandı.

Ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun da içinde bulunduğu TU-154 tipi askeri uçakta, kurtulan olmamıştı.

Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, bir terörist saldırı ihtimalini çok uzak gördüklerini ilan etmişti. Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, Tu-154 tipi uçağın teknik bir sorun ya da pilotaj hatası nedeniyle düşmüş olabileceğini belirterek, terör saldırısı ihtimali üzerinde durulmadığını söylemişti.

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