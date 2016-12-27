İsrail BM’ye rağmen yasadışı yerleşkelere devam ediyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro'yu, ABD'nin BMGK'de oylamaya sunulan İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasadışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karara karşı çekimser oy kullanmasının ardından "açıklama toplantısına" çağırdı. Öte yandan Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail BMGK'nın kararı sonrasında Kudüs'ün doğusunda yüzlerce yeni yerleşime yeşil ışık yakmaya hazırlanıyor. Kudüs Planlama ve İnşaat Komitesi'nin yarın Pisgat Zeev, Ramat Şolomo ve Ramot'ta 618 yeni yerleşimin inşasına onay vermesi ve ayrıca Kudüs'ün doğusunda 5 bin 600 yeni yerleşimin inşaatını görüşmesi bekleniyor.