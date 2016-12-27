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BM’ye rağmen yasadışı yerleşkelere devam ediyor

  • Giriş Tarihi: 27.12.2016
İsrail BM’ye rağmen yasadışı yerleşkelere devam ediyor
İsrail BM’ye rağmen yasadışı yerleşkelere devam ediyor

Başbakanı , ABD'nin Büyükelçisi Dan Shapiro'yu, ABD'nin BMGK'de oylamaya sunulan İsrail'in işgali altındaki topraklarında yasadışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karara karşı çekimser oy kullanmasının ardından "açıklama toplantısına" çağırdı. Öte yandan Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail BMGK'nın kararı sonrasında 'ün doğusunda yüzlerce yeni yerleşime yeşil ışık yakmaya hazırlanıyor. Kudüs Planlama ve İnşaat Komitesi'nin yarın Pisgat Zeev, Ramat Şolomo ve Ramot'ta 618 yeni yerleşimin inşasına onay vermesi ve ayrıca Kudüs'ün doğusunda 5 bin 600 yeni yerleşimin inşaatını görüşmesi bekleniyor.

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