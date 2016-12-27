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'da tartışması

AA
  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 03:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 03:32
Moldova'da AB bayrağı tartışması
Moldova'da AB bayrağı tartışması

'da yanlısı Cumhurbaşkanı 'un göreve başlamasından sonra Cumhurbaşkanlığı binasındaki indirildi. Liberal Partili milletvekillerinin bayrağı yeniden yerine asma girişimi sonuçsuz kaldı

Cumhurbaşkanı 'un göreve başlamasından sonra Cumhurbaşkanlığı binasından (AB) bayrağı indirildi.

Moldova basınında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanlığı girişinde ile asılı bulunan kaldırıldı.

Bayrağın kaldırılmasına tepki gösteren Liberal Partili bir grup milletvekili, yasaların ihlal edildiği gerekçesiyle AB bayrağını bina girişine yeniden astı. Bayrak, bir süre sonra bulunduğu yerden alındı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü İon Çeban, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Dodon'un cumhurbaşkanı olarak anayasanın garantörü olduğunu ve ülkeyi yasal çerçevede yönettiğini belirterek, "Artık Cumhurbaşkanlığı binasında sadece Moldova bayrağı bulunacak." ifadesini kullandı.

Moldova'da doğrudan halk tarafından yapılan cumhurbaşkanı seçimini yanlısı sosyalist lider İgor Dodon kazanmıştı. Dodon, 23 Aralık'ta yemin ederek görevine başlamıştı.

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