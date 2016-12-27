Rapçi Troy Ave’ye aracında saldırı

ABD'li rap şarkıcısı Troy Ave önceki akşam silahlı saldırıya uğradı. Asıl adı Rolland Collins olan şarkıcının, New York'un Brooklyn bölgesinde bir kavşakta beklediği sırada, spor arabasının şoför koltuğunda saldırıya uğradığı öğrenildi. Saldırganın silahını iki kez ateşlediği, mermilerden birinin Troy Ave'yi kolundan yaraladığı, ötekinin kafasını sıyırdığı açıklandı. Troy Ave'nin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan saldırganın kimliğinin henüz tespit edilemediği öğrenildi. Troy Ave, daha önce cinayete teşebbüsle suçlanmıştı. Saldırının, söz konusu cinayete teşebbüs suçlamasıyla alakalı olduğu tahmin ediliyor.