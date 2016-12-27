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'ye sert mesaj!

  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 12:13 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 12:13
Rusya ABD'ye sert mesaj!
Rusya ABD'ye sert mesaj!

 Dışişleri Bakanlığı, Halep'in el değiştirmesinden sonra 'deki muhalifleri destekleyen 'yi hedef alan açıklamalar yaptı.

'nin 'deki silah tedariğinin düşmanca bir davranış olduğunu belirten Moskova yönetimi, eylemin Rus savaş uçakları ve Ordu mensupları için doğrudan bir tehdit olduğunu duyurdu.

, söz konusu açıklamayla Washington'ın Suriyeli muhaliflere silah tedariğindeki kısıtlamaları kolaylaştırma kararını hedef alyor.

Suriye'deki Şam rejiminin en önemli koruyucusu Rusya, verdiği destekle iç savaşın en önemli kenti Halep'ten muhaliflerin çıkarılmasını sağlamıştı. Elindeki tek uçak gemisi de dahil birçok savaş gemisini Suriye Lazkiye'deki üsse gönderen Moskova, ayrıca S-300 füze sistemini de geçtiğimiz aylarda bölgeye konuşlandırdı.

Geçen hafta Moskova'da buluşan Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye'de kalıcı ateşkes için mutabakata varmıştı. Ateşkese garantör olmaya hazırlanan üç ülkenin bir sonraki buluşması, gelecek ay Kazakistan'ın başkenti Astana'da olacak.

Suriye'deki iç savaş, altıncı yılına girmek üzere. Halihazırda ülke dört parçaya ayrılmış durumda, rejim güney bölgeleri, muhalifler batıyı, terör örgütü YPG kuzeyi ve terör örgütü IŞİD doğuyu kontrol ediyor. Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri aynı zamanda Cerablus-Afrin arasındaki hattı güneydeki El Bab'a kadar elinde tutuyor.

Yüzbinlerce insanın yaşamını yitirdiği iç savaşta, milyonlarca Suriyeli de ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ülkedeki gösteriler, Mart 2011'de başlamıştı.

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