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'dan '' için kritik açıklama!

AA
  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 18:29 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 18:38
Rusya'dan 'Suriye' için kritik açıklama!
Rusya'dan 'Suriye' için kritik açıklama!

Dışişleri Bakanı Sergey , konusunda ve ile iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Sergey , konusunda ve ile iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Rus İnterfax ajansına konuşan Lavrov, Halep'teki tahliyelerin Türkiye ve İran yapılan iş birliği neticesinde başarılı olduğunu belirterek, "Suriye konusunda Türkiye, İran ve diğer bölge ülkeleriyle iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Lavrov, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini yineleyerek, ileride devlet yapısının nasıl olacağı gibi konulara ulusal diyalog çerçevesinde Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini belirtti.

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