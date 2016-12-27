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AA
  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 01:44
Suudi Arabistan'da Kral Selman'dan Halep için yardım kampanyası!
Suudi Arabistan'da Kral Selman'dan Halep için yardım kampanyası!

Kralı Selman bin Abdulaziz'in, halkına yardım için tüm ülkede başlatılması talimatı verdiği bildirildi.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, 'ın savaş ve ağır kış şartları nedeniyle yardıma muhtaç lilere ve özellikle yerlerinden ayrılmak zorunda kalan lilere destek için bugünden başlamak üzere tüm ülkede Suriye'ye nın başlatılması emrini verdiği bildirildi.

Kral Selman'ın yardım kampanyasına kişisel hesabından 5,3 milyon dolar, Birinci Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif'in 2,6 milyon, İkinci Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'ın ise 2,1 milyon dolar bağışta bulunduğu yardım kampanyasına devlet bütçesinden de 26,6 milyon dolarlık tutar ayrıldı.

Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezinin yürüteceği belirtilen kampanyada partner kuruluşlar aracılığıyla insani yardım malzemesi, ilaç, barınma malzemeleri ve kışlık malzemelerin temin edileceği, tedavi masrafları ile çadır kurulum masraflarının karşılanacağı ifade ediliyor.

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