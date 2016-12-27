Yemin gününde Trump karşıtı konser

ABD’nin 45’inci başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump, 20 Ocak’ta düzenlenecek yemin töreninde sahne alacak sanatçı arıyor. Tören için teklif götürülen sanatçılar yeni ABD Başkanı’nı reddederken, aynı gün Miami’de Trump karşıtı bir konserin düzenlenmesi planlanıyor

ABD'de 8 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, 20 Ocak günü yapılacak yemin töreninde sahne alacak sanatçı bulamıyor. Trump'ın ekibinin Celine Dion, Elton John, Kiss, Bruno Mars, Justin Timberlake, Andrea Bocelli gibi farklı müzik türlerini icra eden ABD'li ve yabancı sanatçılara törende sahne alması için teklif götürdüğü, ancak olumsuz cevap aldığı ABD medyasına sızan bilgiler arasında yer alıyor. Son olarak yemin töreniyle aynı gün Trump karşıtı sanatçıların sahne alacağı bir konser düzenleneceği belirtiliyor. ABD merkezli internet sitesi Politico, "We the People" (Biz Halkız) isimli grubun change.org isimli "online kampanya" sitesinde 70 binden fazla imza toplanarak Trump karşıtı bir konser düzenleme kararı alındığını duyurdu. Konserde John Legend, Bruce Springsteen gibi Demokrat Parti'li olan sanatçıların sahne alacağı belirtiliyor. Seçimlerde Trump karşısında kaybeden Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton'ın resmen desteklemediği konsere pek çok sanatçının katılmak için başvurduğu ileri sürülüyor. Trump karşıtı konser için mekan aranırken, Latin Amerikalı göçmen nüfusun yoğun olduğu Miami kenti, ilk alternatif olarak gösteriliyor.



CELINE DION BASKI ALTINDA

Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde Radio City Rockettes isimli dans grubu sahne alacak. Ancak Trump'ın ekibi Celine Dion'u yakın takibe almış durumda. Trump'ın Dion'un üzerinde baskı kurarak sahne almaya ikna etmeye çalıştığı ileri sürülüyor. Öte yandan yemin törenine siyasiler de katılmaktan kaçınıyor. Eski ABD başkanlarından sadece Jimmy Carter'ın katılacağı tahmin ediliyor. Demokrat Partili Bill Clinton ve görevi devredecek Barack Obama'nın yanı sıra Cumhuriyetçi Parti'li George W. Bush'un bile bir kutlama mesajıyla yetineceği belirtiliyor.